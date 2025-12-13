लियोनेल मेस्सी के इवेंट ऑर्गनाइजर को किया गया गिरफ्तार, हिंसक अराजकता के बाद सीएम ममता बनर्जी ने मांगी माफी

शनिवार (13 दिसंबर) को लियोनेल मेसी के GOAT टूर का कोलकाता लेग तब अराजकता में बदल गया, जब फुटबॉल स्टार के जल्दी वेन्यू से चले जाने के बाद फैंस ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में बोतलें फेंकीं और सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की।

लियोनेल मेस्सी के इवेंट ऑर्गनाइजर को किया गया गिरफ्तार, हिंसक अराजकता के बाद सीएम ममता बनर्जी ने मांगी माफी

कोलकाता: मेस्सी के कोलकाता इवेंट में हुई अफरा-तफरी पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने इवेंट ऑर्गनाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अराजकता को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। बनर्जी ने कहा, "मैं आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से बहुत दुखी और हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी के साथ-साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से ईमानदारी से माफी मांगती हूं।"

बनर्जी ने जस्टिस (रिटायर्ड) असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने का आदेश दिया, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और पहाड़ी मामले विभाग, सदस्य होंगे। यह समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी और ज़िम्मेदारी तय करेगी।

वहीं पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार ने कहा, "फैंस में इस बात को लेकर कुछ गुस्सा या बेचैनी थी कि वह नहीं खेल रहे हैं। प्लान यह था कि वह यहां आएंगे, हाथ हिलाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे और चले जाएंगे। अब सरकार ने पहले ही एक कमेटी बना दी है जो सभी पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें यह भी शामिल है कि ऑर्गनाइज़र की तरफ से कोई कुप्रबंधन हुआ था या कुछ और। ऑर्गनाइज़र संबंधित लोगों को लिखित में दे रहा है कि जो टिकट बेचे गए हैं, उनका पैसा वापस किया जाएगा। अब स्थिति कंट्रोल में है... हमने ऑर्गनाइज़र को पहले ही हिरासत में ले लिया है..." । 

शनिवार (13 दिसंबर) को लियोनेल मेसी के GOAT टूर का कोलकाता लेग तब अराजकता में बदल गया, जब फुटबॉल स्टार के जल्दी वेन्यू से चले जाने के बाद फैंस ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में बोतलें फेंकीं और सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक, गुस्से में आए फैंस ने कोलकाता के स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की और खराब इवेंट मैनेजमेंट का आरोप लगाया।

