एमसीडी चुनाव: कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान के खिलाफ FIR, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का आरोप, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान के पुलिसकर्मी से बहस का वीडियो सामने आया है। भीड़ में लोग आसिफ खान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और पुलिसकर्मी से हाथापाई कर रहे हैं।

नयी दिल्लीः राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बगैर शाहीन बाग इलाके में चुनावी सभा करने को लेकर सवाल करने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान ने एक पुलिसकर्मी की कथित रूप से ‘पिटाई’ कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि घटना के सिलसिले में शाहीन बाग थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 186 और 353 (मारपीट और सरकारी कर्मचारी को जबरन काम करने को रोकना) में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, निगम चुनाव में शाहीन बाग से कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान के पिता आरिफ खान तैयब मस्जिद के सामने 20-30 लोगों को संबोधित कर रहे थे।

