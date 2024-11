Manipur Violence: मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की अपील, राज्य दौरे का किया आग्रह

Manipur Violence: हाल ही में एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़क गई है जिससे राज्य में हालात बेकाबू हो गए हैं। इस हिंसा में भीड़ ने जगह-जगह आगजनी और तोड़फोड़ की। इस हिंसा की खबरें जैसे ही सामने आई विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में, घटनाओं को "बेहद परेशान करने वाला" बताया। विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा करने और क्षेत्र में शांति और सुधार की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।

राहुल गांधी ने कहा, "मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे खून-खराबे की घटनाएं बेहद परेशान करने वाली हैं। एक साल से अधिक समय के विभाजन और पीड़ा के बाद, हर भारतीय की यह आशा थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और समाधान निकालेंगी।"

The recent string of violent clashes and continuing bloodshed in Manipur is deeply disturbing.



After more than a year of division and suffering, it was the hope of every Indian that the Central and State governments would have made every effort at reconciliation and found a…