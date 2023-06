मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा की आग, भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर किया पथराव और तोड़फोड़

Highlights मणिपुर में शुक्रवार रात भीड़ ने बीजेपी के दफ्तर पर पथराव किया मणिपुर में भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर तोड़फोड़ की इससे पहले केंद्रीय मंत्री के आवास में आगजनी की गई

इम्फाल:मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उपद्रवियों द्वारा राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है।

इस बीच, खबर है कि थोंगजू में भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर तोड़फोड़ की है। बीती रात शुक्रवार को भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और बीजेपी ऑफिस में एकाएक पथराव कर दिया और तोड़फोड़ कर दी।

तोड़फोड़ के कारण दफ्तर के कमरों की खिड़कियों के शीशे टूटे नजर आए। कमरे में रखा सारा सामान खराब हो गया, पंखे टूट गए। यहां तक की उपद्रवियों मे बीजेपी के झंडे उखाड़कर फेंक दिए।

राज्य में बेकाबू होते हालातों को देखते हुए पूर्व आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से तत्काल घटना पर ध्यान देने के लिए कहा है।

#WATCH | BJP';s office in Manipur's Thongju was vandalised by a mob last night pic.twitter.com/JyGQnKMDsh