मणिपुर हिंसा: 60 लोगों की मौत, सीएम ने कहा, सीएम ने कहा- हिंसा की जिम्मेदारी तय करने के लिए करेंगे उच्च स्तरीय जांच

Highlights ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर द्वारा आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के दौरान मणिपुर में हिंसा भड़क उठी सीएम बीरेन ने कहा: 3 मई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगभग 60 निर्दोष लोगों की जान चली गई है सीएम ने कहा, मैं लोगों से राज्य में शांति और शांति लाने की अपील करता हूं

इंफाल: मणिपुर में जातीय हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो जाने के बाद, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि "हिंसा भड़काने वाले व्यक्तियों/समूहों और सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच की जाएगी।" उन्होंने आगे लोगों से गलत सूचना और अफवाहें न फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा, "अब तक, 1593 छात्रों सहित 35,655 लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं।"

पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम बीरेन ने कहा: "3 मई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगभग 60 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, 231 लोगों को चोटें आईं और लगभग 1700 घर जल गए। सीएम ने कहा, मैं लोगों से राज्य में शांति और शांति लाने की अपील करता हूं।"

उन्होंने कहा, मणिपुर में विभिन्न स्थानों पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों और आश्रय शिविरों में सर्वोत्तम संभव देखभाल और सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक, 20,000 फंसे हुए लोगों को निकाला गया है। लगभग 10,000 लोग फंसे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। घटना के दिन से लेकर आज तक की स्थिति। उन्होंने केंद्रीय बलों की कई कंपनियों को भेजा है।

