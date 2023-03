'निशिकांत दुबे ने 10 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, क्या गजब की प्रतिभा है', महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद पर लगाया झूठा हलफनामा देने का आरोप

Highlights बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे पर झूठा हलफनामा देने का आरोप महुआ मोइत्रा ने ट्वीटर पर शेयर की निशिकांत दुबे के हलफनामे की तस्वीर कहा- निशिकांत दुबे ने 10 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, क्या गजब की प्रतिभा है

नई दिल्ली: झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे के साल 2009 और साल 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिए गए हवफनामें की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है।

तस्वीरें शेयर कर के महुआ ने कहा है , "माननीय सदस्य 2009 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक 37 साल के थे। 2014 के चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक वे 42 साल के हो गए। यानी उनका जन्म साल 1972 में हुआ था। इन दोनों ही हलफनामों के मुताबिक वे साल 1982 में मैट्रिक पास हो गए। यानी निशिकांत दुबे ने 10 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। क्या गजब की प्रतिभा है। हम गरीब तो बस ऐसा ख्वाब ही देख सकते हैं।"

Who does the election commission ask these documents when anything is acceptable? Document can be farzi, but no action.@ECISVEEP