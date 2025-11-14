Kalyanpur Election Result 2025: JDU के महेश्वर हजारी ने मारी बाजी, 38586 मतों से कल्याणपुर सीट पर हासिल की जीत
Kalyanpur Election Result 2025: जेडी(यू) उम्मीदवार महेश्वर हजारी ने कुल 118162 वोट हासिल कर चुनाव जीत लिया है। उन्होंने सीपीआई(एमएल)(एल) उम्मीदवार रंजीत कुमार राम को 38586 वोटों के अंतर से हराया।
Kalyanpur Election Result 2025: बिहार की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार महेश्वर हजारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाकपा (माले) लिबरेशन के रंजीत कुमार राम को 38,586 मतों के अंतर से पराजित किया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, हजारी को कुल 1,18,162 मत मिले, जबकि राम को 79,576 मत प्राप्त हुए।जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार राम बालक पासवान 16,574 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।