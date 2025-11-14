Kalyanpur Election Result 2025: JDU के महेश्वर हजारी ने मारी बाजी, 38586 मतों से कल्याणपुर सीट पर हासिल की जीत

Kalyanpur Election Result 2025: बिहार की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार महेश्वर हजारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाकपा (माले) लिबरेशन के रंजीत कुमार राम को 38,586 मतों के अंतर से पराजित किया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, हजारी को कुल 1,18,162 मत मिले, जबकि राम को 79,576 मत प्राप्त हुए।जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार राम बालक पासवान 16,574 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

Web Title: Maheshwar Hazari of JDU won the Kalyanpur seat by 38586 votes in Bihar Assembly Election 2025