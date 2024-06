Maharashtra Politics News: बीजेपी ने खुद ही 400 का नारा दिया था, मोदी की गारंटी का क्या हुआ, उद्धव, पवार और चव्हाण ने किया हमला, देखें वीडियो

Highlights बीजेपी ने खुद ही 400 का नारा दिया था। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं।

Maharashtra Politics News: महाराष्ट्र को लेकर हलचल तेज हो गई है। एमवीए में मनमुटाव के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे, एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण मे मुंबई में प्रेस कांफ्रेंस किया और भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। शरद पवार ने कहा कि जहां-जहां प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली हुई, वहां हमें जीत मिली। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने खुद ही 400 का नारा दिया था। अच्छे दिनों की कहानी का क्या हुआ, मोदी की गारंटी का क्या हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने हमें बताया कि हमारी सरकार एक के तीन पैरों की तरह है। केंद्र की भाजपा सरकार का भी यही हाल है।

VIDEO | Leaders of Maha Vikas Aghadi (MVA) including Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray (@uddhavthackeray) and party leaders Aaditya Thackeray (@AUThackeray) and Sanjay Raut (@rautsanjay61), NCP (SP) chief Sharad Pawar (@PawarSpeaks), and Congress leader Prithviraj Chavan… pic.twitter.com/6mFCTr5XPq — Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2024

Mumbai | Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray says, "This was a fight to save the constitution and democracy. Assembly elections are coming shortly. This government was the Modi government and now it has become the NDA government. Now it is to be seen how long this government… pic.twitter.com/0a9ZKd8icf — ANI (@ANI) June 15, 2024

Mumbai | Congress leader Prithviraj Chavan says, "We all have come together today to thank the people of Maharashtra and to express our gratitude to everyone. The people of Maharashtra have made the MVA candidates victorious. For the first time after the results of the Lok Sabha… pic.twitter.com/M5shY7gEvs — ANI (@ANI) June 15, 2024

Mumbai | NCP-SCP chief Sharad Pawar says, "Wherever the Prime Minister's roadshow and rally took place, we won. That is why I consider it my duty to thank the Prime Minister." pic.twitter.com/kkZygaTuY9 — ANI (@ANI) June 15, 2024

ठाकरे ने कहा कि यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। यह सरकार मोदी सरकार थी और अब एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना यह है कि कैसे यह सरकार लंबे समय तक चलेगी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हम सभी आज महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देने और सभी का आभार व्यक्त करने के लिए एक साथ आए हैं।

Mumbai | Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray says, "BJP itself gave the slogan of 400. What happened to the narrative of good days, what happened to Modi's guarantee...Devendra Fadnavis told us that our government is like the three legs of a rickshaw, the condition of the BJP… pic.twitter.com/b3xa27NlOI — ANI (@ANI) June 15, 2024

महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए उम्मीदवारों को विजयी बनाया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार महाराष्ट्र के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज मुलाकात की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को धन्यवाद देने के लिए है। महाराष्ट्र में अच्छी संख्या में वोट मिले हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया है विधानसभा चुनाव में भी हमें वही प्यार मिलेगा और अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के नेता और पार्टी नेता आदित्य ठाकरे और संजय राऊत, एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मुंबई में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।

