Maharashtra Police Bharti 2025: 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती, सीएम फडणवीस ने लगाई मुहर, इस लिंक पर जाकर देखिए

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 12, 2025 15:53 IST2025-08-12T15:52:02+5:302025-08-12T15:53:15+5:30

सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार 12 अगस्त को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र पुलिस विभाग में 15,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के लिए भर्ती अभियान को मंजूरी दे दी।

Maharashtra Police Bharti 2025 Mega Recruitment Drive Hire 15000 Personnel Various Posts Announced Check Details Go to this link and see | Maharashtra Police Bharti 2025: 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती, सीएम फडणवीस ने लगाई मुहर, इस लिंक पर जाकर देखिए

file photo

Highlightsयुवा उम्मीदवारों के बीच काफी इंतजार की स्थिति पैदा हो गई है।सोलापुर-पुणे-मुंबई मार्ग के लिए वीजीएपीएफ को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने चार और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

मुंबईः महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में 15,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने सोलापुर-पुणे-मुंबई मार्ग के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएपीएफ) को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय विभाग के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा संचालित योजनाओं के तहत ऋण के गारंटर के लिए मानदंडों में ढील दी। पिछले कुछ महीनों से विलंबित भर्ती प्रक्रिया को अब राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे युवा उम्मीदवारों के बीच काफी इंतजार की स्थिति पैदा हो गई है।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से, राज्य में रोजगार के अवसर काफी बढ़ेंगे और पुलिस बल में नए और ताजा चेहरे शामिल होंगे। महायुति सरकार की घोषणा के बाद, महाराष्ट्र पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mahapolice.gov.in पर जल्द ही पुलिस भर्ती के संबंध में एक विज्ञापन भी प्रकाशित होने की संभावना है। इसके अलावा, कैबिनेट ने चार और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

पुलिस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्हें तीनों चरणों, शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार, की पूरी तैयारी करनी चाहिए। आधिकारिक भर्ती विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद, उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक जाँच कर लेनी चाहिए।

Web Title: Maharashtra Police Bharti 2025 Mega Recruitment Drive Hire 15000 Personnel Various Posts Announced Check Details Go to this link and see

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Maharashtra PoliceMaharashtra PoliceDevendra FadnavisEknath Shindeदेवेंद्र फड़नवीसएकनाथ शिंदेअजित पवार