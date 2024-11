Maharashtra New CM: देवेंद्र फड़नवीस होंगे मुख्यमंत्री?, शिवसेना और एनसीपी से दो उपमुख्यमंत्री!, महायुति की बैठक आज

Highlights Maharashtra New CM: हार से उबरते हुए भाजपा ने 132 सीट पर जीत दर्ज की। Maharashtra New CM: शिवसेना और अजित पवार की राकांपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। Maharashtra New CM: शिवसेना ने 57 और राकांपा ने 41 सीट जीतीं।

नई दिल्लीः महाराष्ट्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेता बृहस्पतिवार को यहां भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने साथ ही यह संकेत भी दिया कि राज्य की नयी सरकार में तीन प्रमुख ‘महायुति’ घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों के फार्मूले का अनुपालन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जहां मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना है, वहीं उसके दो सहयोगी दलों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को दो उपमुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है।

शिवसेना नेता एवं महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इससे पहले दिन में भाजपा के किसी नेता के लिए मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। निवर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को इस शीर्ष पद के लिए स्पष्ट तौर पर पसंद माना जा रहा है। शिंदे ने कहा कि वह अगले मुख्यमंत्री के लिए भाजपा नेतृत्व की पसंद का ‘‘पूरी तरह से समर्थन’’ करेंगे।

उन्होंने कहा कि वह इस प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेंगे। ठाणे स्थित अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन में शिंदे ने कहा, ‘‘मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी (नरेन्द्र मोदी) और अमित शाह को फोन किया था और उनसे (मुख्यमंत्री पद पर) फैसला करने को कहा था। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जो भी निर्णय लेंगे, मैं उसका पालन करूंगा।’’

सूत्रों ने बताया कि शिंदे की जगह फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि पवार दो उपमुख्यमंत्रियों में से एक के रूप में बने रहेंगे। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं की भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में नयी सरकार के स्वरूप को ठोस रूप दिए जाने की संभावना है।

भाजपा के नेतृत्व वाले ‘महायुति’ गठबंधन ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीट जीतकर राज्य विधानसभा चुनावों में जोरदार वापसी की है। लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबरते हुए भाजपा ने 132 सीट पर जीत दर्ज की जो ‘महायुति’ के सभी घटक दलों में सर्वाधिक है। शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। शिवसेना ने 57 और राकांपा ने 41 सीट जीतीं।

