Maharashtra: मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ अजीब हरकत; जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए किया मजबूर, 2 कर्मचारी निलंबित
By अंजली चौहान | Updated: January 7, 2026 09:31 IST2026-01-07T09:30:28+5:302026-01-07T09:31:23+5:30
Maharashtra Medical College:महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां रैगिंग के नाम पर एक छात्रा से जबरन नमाज पढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में एक अज्ञात लड़की ने कथित तौर पर एक साथी छात्रा को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। इस घटना के बाद कॉलेज मैनेजमेंट ने एक हॉस्टल वार्डन और एक टीचर को सस्पेंड कर दिया है।
बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार रात पोशेरी में स्थित इंस्टीट्यूट में हुई, जिससे कैंपस में तनाव फैल गया और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए कॉलेज में पुलिस बल तैनात किया गया है।
जांच जारी
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार देर रात FIR दर्ज की गई, और शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना रैगिंग से जुड़ी हो सकती है।
पीड़ित, जो नासिक की रहने वाली फर्स्ट ईयर की फिजियोथेरेपी की छात्रा है, द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उसे हॉस्टल की पांचवीं मंजिल पर एक लड़की ने रोका, जिसका चेहरा ढका हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बार-बार मना करने के बावजूद उस पर इस्लामिक प्रार्थना करने का दबाव डाला गया, जिससे वह डरी हुई और सहमी हुई महसूस कर रही थी।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "पीड़ित ने अगली सुबह अपने परिवार को इस बारे में बताया, जिन्होंने कथित तौर पर कॉलेज मैनेजमेंट से कोई जवाब न मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) से संपर्क किया।"
पालघर के पुलिस अधीक्षक (SP) यतीश देशमुख ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कैंपस का दौरा किया।
SP देशमुख ने कहा, "हमने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हम आरोपी की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और अन्य छात्रों के बयान दर्ज कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हॉस्टल वार्डन और टीचर सस्पेंड
इस घटना और उसके बाद हुए हंगामे के बाद, कॉलेज प्रशासन ने एक हॉस्टल वार्डन और एक टीचर को सस्पेंड कर दिया है।
विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को एक लिखित शिकायत सौंपी है, जिसमें कॉलेज के कामकाज की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की गई है और आरोप लगाया गया है कि पहले भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं।
हालांकि, कॉलेज मैनेजमेंट के एक प्रतिनिधि ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया और अतीत में ऐसी किसी भी घटना के दावों से इनकार किया।
इस बीच, कानून व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।