Maharashtra Election Results 2024 Live Updates: महाराष्ट्र में नतीजों से पहले सीएम चेहरे की खोज तेज, जानें कौन-कौन दावेदार

Maharashtra Election Results 2024 Live Updates: महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने के बाद आज विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। आज सुबह आठ बजे चुनाव आयोग वोटों की गिनती शुरू करेगा और शाम तक नतीजे साफ होंगे। इस बीच, नतीजों से पहले सबसे ज्यादा जिस चीज ने हलचल मचाई है वो है कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम? इस सवाल का जवाब विपक्ष से लेकर सत्ताधारी पार्टी तक ढूंढ रही है।

ऐसे में नतीजों से पहले भाजपा-महायुति और एमवीए ने निर्दलीय और मोर्चों में से संभावित विजेताओं से संपर्क किया। इनमें से, परिवर्तन महाशक्ति ने कहा कि दोनों गठबंधनों ने उससे संपर्क किया है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कहा कि वह उस गठबंधन का समर्थन करेगी जो सरकार बना सकता है। भाजपा, जिसके पास सबसे अधिक बागी (लगभग 40) हैं, ने विजेताओं से निपटने के लिए आधा दर्जन नेताओं को तैनात किया है। वरिष्ठ नेता कई सीटें जीतने वाले मोर्चों से सीधे बातचीत करेंगे। एमवीए में भी, नेतृत्व ने उन लोगों के संपर्क में रहने का बीड़ा उठाया है, जिन्हें वे विपक्ष के नंबर गेम में समर्थन देना चाहते हैं।

कांग्रेस में दूसरे सबसे ज्यादा बागी (लगभग 32) हैं, उसके बाद शिवसेना (यूबीटी-8), एनसीपी (एसपी-5) और शिंदे सेना (1) हैं। सभी के जीतने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो भी जीतेगा, वह उन लोगों के लिए इनाम की बात होगी, जो उसका समर्थन करेंगे।

दरअसल, हाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। हालांकि, सरकार को स्थिर करने के लिए आधे से अधिक की ताकत सबसे अच्छी मानी जाती है। पिछले पांच वर्षों में, भाजपा और अविभाजित शिवसेना ने मिलकर 2019 में 145 से अधिक विधायक जीते थे। इसके बाद की छोटी सरकार इसलिए गिर गई क्योंकि उसे बहुमत नहीं मिला।

लगभग 170 विधायकों के साथ सरकार बनाने के लिए एमवीए अस्तित्व में आया। यह भी शिवसेना में बगावत के कारण गिर गया। शिंदे-फडणवीस गठबंधन ने एमवीए की संख्या भी जुटाई, जिसे 2023 में एनसीपी के अलग होने से और मजबूत किया गया। मौजूदा विधानसभा में 13 निर्दलीय हैं। मौजूदा गठबंधनों में अपने-अपने चुनाव पूर्व समझौतों में कुछ छोटी पार्टियाँ शामिल हैं, लेकिन कुछ प्रमुख दलों से दूर रही हैं। हर चुनाव में एक-दो सीटें जीतने वाले छोटे दल/मोर्चे सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के रडार पर हैं।

1- बच्चू कडू

परिवर्तन महाशक्ति के घटक बच्चू कडू ऐसे ही एक मौजूदा विधायक हैं। कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी के पास निवर्तमान सदन में एक और विधायक है। इस चुनाव में कडू और उनके अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं। किसान नेता राजू शेट्टी की स्वाभिमानी पक्ष ने दो उम्मीदवार उतारे हैं। वर्तमान में, उसके पास एक विधायक है। कडू ने कहा कि उनसे दोनों गठबंधनों ने संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा, "कल (परिणामों) के रुझान आने के बाद हम फैसला करेंगे।"

उन्होंने कहा कि वह दूसरों का समर्थन करने के बजाय अपनी सरकार बनाना पसंद करेंगे। कडू ने कहा कि वह दूसरों के संपर्क में भी हैं क्योंकि उनकी पार्टी को चार-पांच सीटें जीतने की संभावना है। उन्होंने कहा, "हमारा तीसरा मोर्चा कम से कम 10-15 सीटें जीतेगा। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं।" कडू एमवीए सरकार में मंत्री थे और बाद में उन्होंने एकनाथ शिंदे के विद्रोह का समर्थन किया था। वह उन विधायकों में से थे जिन्हें 2022 में शिवसेना के विभाजन के मद्देनजर गुजरात और असम ले जाया गया था।

हालांकि, उन्होंने लोकसभा चुनाव में खुद को महायुति से दूर कर लिया और अमरावती में भाजपा के नवनीत राणा को हरा दिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए शेट्टी और छत्रपति संभाजी की महाराष्ट्र स्वराज्य पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी पार्टी उस पार्टी (गठबंधन) का समर्थन करेगी जो सरकार बना सकती है। वीबीए कुल 288 विधानसभा सीटों में से 200 पर चुनाव लड़ रही है।

- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसने पहले ही भाजपा को समर्थन देने के अपने इरादे बहुत स्पष्ट कर दिए हैं, हालांकि उसने महायुति के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। एआईएमआईएम, जिसके दो मौजूदा विधायक हैं, ने 17 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी (237 सीटों पर चुनाव लड़ रही) को छोड़कर, बाकी सभी के दो-दो सीटें जीतने की संभावना है। एआईएमआईएम हमेशा सदन में गैर-भाजपा गठबंधन के साथ रही है। हितेंद्र ठाकुर की अगुआई वाली बहुजन विकास अघाड़ी के पास वर्तमान में तीन विधायक हैं, और अगर यह 2024 में भी इतने ही या उससे भी कम विधायक जीतती है, तो यह भी कांटे की टक्कर वाली स्थिति में अहम भूमिका निभाएगी।

कांग्रेस और शिवसेना के बीच तनातनी?

गौरतलब है कि कांग्रेस प्रभारी महासचिव रमेश चेन्निथला ने सीएम पद को लेकर अपनी पार्टी के सहयोगी नाना पटोले और शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत के बीच जुबानी जंग को कमतर आंकते हुए कहा कि "सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। हम सभी नतीजों के बाद फैसला करेंगे।"

उन्होंने कहा कि एमवीए अगली सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। त्रिशंकु सदन का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि लोगों ने हमारा समर्थन किया है। मतदान में वृद्धि भारी समर्थन का संकेत है। कांग्रेस और शिवसेना के कुछ नेताओं के बीच तनातनी गुरुवार रात उस समय सामने आई जब राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ बैठकों में शामिल नहीं हुए। इसकी पृष्ठभूमि सीएम की सीट पर दावा करने को लेकर पटोले-राउत के बीच हुई जुबानी जंग थी।

#WATCH | Jalebis being prepared at BJP headquarters in Delhi, on votes counting day for Maharashtra and Jharkhand elections pic.twitter.com/MnZubGrLO9