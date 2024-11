Maharashtra Election Results 2024 LIVE Updates: महायुति की वापसी या MVA मारेगी बाजी? महाराष्ट्र में मतगणना जारी

Maharashtra Election Results 2024 LIVE Updates: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हो गई। इस चुनाव में सभी की निगाहें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत महायुति और सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटे महा विकास आघाडी (एमवीए) के बीच मुकाबले के नतीजे पर टिकी हैं।

एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी मतगणना केंद्रों पर सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हो गई। टीवी चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार, मतगणना के शुरुआती रुझान में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन 31 सीट पर आगे है, जबकि एमवीए 18 सीट पर आगे है।

#MaharashtraElection2024 | Initial trends by Election Commission come in. Shiv Sena, NCP and BJP of the Mahayuti lead on 3, 3 and 1 seat respectively.



Sharad Pawar led NCP-SCP of the Maha Vikas Aghadi leading on 1 seat.



Counting continues. pic.twitter.com/EuRKZtHmCS