Maharashtra Election Result Mahayuti or MVA: 288 सीट और बहुमत के लिए चाहिए 145 विधायक, जानें 2019 में क्या हुआ था...

Maharashtra Election Result Live Updates Mahayuti or MVA: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में आज नतीजे का दिन है। राज्य ने 288 विधायकों को चुनने के लिए 8 नवंबर को मतदान किया था और आज मतों की गिनती हो रही है। 288 विधानसभा में बहुमत के लिए 145 विधायक की जरूरत है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और राकांपा शामिल हैं। विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी), और राकांपा (शरद पवार गुट) शामिल हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, राकांपा नेता अजीत पवार, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और शिंदे सेना नेता मिलिंद देवड़ा समेत अन्य शामिल हैं। एग्जिट पोल ने महायुति को बढ़त मिलने की भविष्यवाणी की है।

#WATCH | Mumbai: Ahead of the counting of votes for #MaharashtraElection2024, Shiv Sena (UBT) candidate from Wadala, Shraddha Jadhav says, "Results will come out today. Our victory is certain, you will see it...Maha Vikas Aghadi will form the Government." pic.twitter.com/deIn8IBRQC — ANI (@ANI) November 23, 2024

#WATCH | Shiv Sena candidate from Mumba Devi assembly constituency, Shaina NC visits Shree Siddhivinayak Temple, in Mumbai to offer prayers ahead of counting for #MaharashtraAssemblyElections2024pic.twitter.com/Ewo2I3opMX— ANI (@ANI) November 23, 2024

2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 105 सीट जीती थीं। अविभाजित शिवसेना ने 56, अविभाजित एनसीपी ने 54, कांग्रेस ने 44, निर्दलीय ने 13 और अन्य ने 16 सीटें जीती थीं। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि 20 नवंबर को हुए मतदान में अंतिम मतदान 66.05 प्रतिशत रहा, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 61.1 प्रतिशत था।

#WATCH | Shiv Sena leader Shaina NC says, "Cluster development and housing is the biggest issue for people in Mumbadevi. If you look at women, what do women want? They want safety and security, there are no hospitals, there are no schools. Unfortunately, open spaces are a distant… https://t.co/b3wt3m9JMUpic.twitter.com/Xw5Qxgs4ob— ANI (@ANI) November 23, 2024

उन्होंने बताया कि नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भी मतगणना होगी, जहां 20 नवंबर को 67.81 प्रतिशत मतदान हुआ था। कोल्हापुर जिले में 76.63 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसके बाद गढ़चिरौली में 75.26 प्रतिशत मतदान हुआ, जहां कुछ क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हैं, जबकि सबसे कम मतदान मुंबई में 52.07 प्रतिशत रहा। मुंबई उपनगरीय जिले में 55.95 प्रतिशत मतदान हुआ।

's going to be | Shiv Sena candidate from Mumba Devi assembly constituency, Shaina NC says, "The way Eknath Shinde, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar have worked in these two and half years, one thing is clear that people have voted based on their work. It will be history as it… https://t.co/b3wt3m9JMUpic.twitter.com/ZfUVLT45Bw — ANI (@ANI) November 23, 2024

