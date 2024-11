Maharashtra Election Result 2024: चुनाव रिजल्ट के बाद पीएम मोदी आज शाम पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

Maharashtra Election Result 2024: भारतीय चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के मतों की गणना कर रहा है। सुबह से जारी मतगणना में अब तस्वीर लगभग साफ होने लगी है कि दोनों राज्यों में किसे कितनी सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र में दिलचस्प मुकाबले में बीजेपी के गठबंधन वाली महायुति एक बार फिर सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम को भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करने वाले हैं।

चुनाव परिणामों के बाद पार्टी सदस्यों से जुड़ने की पीएम मोदी की यह परंपरा उनकी सीधी संवाद शैली और उनके प्रयासों की सराहना के रूप में देखी जा रही है। पीएम मोदी के संबोधन में शासन के लिए पार्टी के रोडमैप, जमीनी स्तर के प्रयासों की स्वीकृति और लोगों के कल्याण के लिए निरंतर समर्पण के आह्वान पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

#MaharashtraElection2024 | Maharashtra Deputy CM Devendra CM Devendra Fadnavis tweets, "Ek Hai Toh 'Safe' Hai! Modi Hai Toh Mumkin Hai!"



Mahayuti is all set to form the Government in Maharashtra once again. pic.twitter.com/OSzJCFYiqL