महाराष्ट्रः गुर्दे में पथरी के इलाज के बाद कांग्रेस के एकमात्र सांसद बालू धानोरकर का गुरुग्राम के अस्पताल में निधन, 3 दिन पहले पिता की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 30, 2023 09:35 AM

धानोरकर के पार्थिव शरीर को मंगलवार दोपहर उनके गृहनगर वरोरा ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार बुधवार सुबह किया जाएगा।

महाराष्ट्रः गुर्दे में पथरी के इलाज के बाद कांग्रेस के एकमात्र सांसद बालू धानोरकर का गुरुग्राम के अस्पताल में निधन, 3 दिन पहले पिता की मौत