महाराष्ट्र: दशहरा रैली में सीएम शिंदे बालासाहेब ठाकरे की कुर्सी को दी श्रद्धांजलि, 51 फीट की तलवार पर की गई 'शस्त्र पूजा'

मुंबई: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के नेता बुधवार को एमएमआरडीए मैदान में शिवसेना दशहरा रैली में शामिल हुए। इस दौरान शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे की कुर्सी पर भी श्रद्धांजलि दी। शिंदे गुट की शिवसेना के दशहरा समारोह में 51 फीट की तलवार पर की गई 'शस्त्र पूजा' जिसके लिए यूपी के अयोध्या से एक महंत को बुलाया गया था। रैली में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई।

Maharashtra CM Eknath Shinde & leaders from his faction attend the Shiv Sena Dussehra rally in MMRDA ground



Shinde also gave a tribute to Balasaheb Thackeray's chair. 'Shashtr pooja' was performed on the 51 feet sword for which a Mahant was called from Ayodha in UP pic.twitter.com/NgW0hYG6p3