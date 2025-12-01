महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आखिरी समय में नगर निगम चुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की | VIDEO

मुंबई:महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को राज्य चुनाव आयोग (SEC) के आने वाले कुछ लोकल बॉडी चुनावों को टालने के फैसले की कड़ी आलोचना की और इस कदम को उम्मीदवारों के लिए "गलत" और "अनुचित" बताया। पैठण में अपनी चुनाव प्रचार रैली में जाने से पहले यहां रिपोर्टरों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि याचिकाओं या अदालत में विचाराधीन मामलों के कारण आखिरी समय में चुनाव रद्द करना उन लोगों के खिलाफ गलत कार्रवाई थी जिन्होंने पूरी नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी कर ली थी। फडणवीस ने कहा, "कोर्ट में किसी की याचिका और अदालत में विचाराधीन मामलों के कारण कुछ चुनावों को टालने का फैसला दूसरे उम्मीदवारों के लिए गलत है।"

मुख्यमंत्री ने टालने के लिए SEC के कानूनी आधार पर सवाल उठाते हुए कहा, "मुझे नहीं पता कि चुनाव आयोग किससे सलाह ले रहा है। लेकिन जहां तक ​​मुझे कानून के बारे में पता है, चुनाव इसलिए नहीं टाले जा सकते क्योंकि किसी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।" मुख्यमंत्री का यह बयान SEC द्वारा कुछ सीटों पर मंगलवार के चुनाव टालने की घोषणा के बाद आया है। राज्य चुनाव निकाय ने अभी तक ऑफिशियल नंबर की घोषणा नहीं की है, जहां चुनाव टाले गए थे।

मुख्यमंत्री ने लातूर जिले के निलंगा का उदाहरण दिया, जहां पूरा चुनाव प्रोसेस पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा, "जिसका कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ, वह कोर्ट चला गया।" उन्होंने आगे कहा, "जिन कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, उन्हें चुनाव प्रोसेस के लिए पूरा समय मिला। ऐसे समय में चुनाव कैंसिल करना क्योंकि कोई कोर्ट चला गया है, पूरी तरह से गलत है।"

SEC की आज़ादी को मानते हुए, फडणवीस ने फैसले के खिलाफ अपना कड़ा रुख बनाए रखा। उन्होंने कहा, "इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट संस्था है और उसे फैसले लेने का अधिकार है। लेकिन चुनावों को टालना पूरी तरह से गलत है।" उन्होंने कहा कि यह फैसला उन उम्मीदवारों के साथ गलत है जिन्होंने चुनाव की फॉर्मैलिटी पूरी कर ली थीं। फडणवीस ने कहा, "उनका पूरा काम बेकार हो गया है और उन्हें 15 दिन और कैंपेन करना है। हम इस बारे में इलेक्शन कमीशन को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "इलेक्शन कमीशन को कल इस बारे में (पोस्टपोनमेंट के खिलाफ) कई रिप्रेजेंटेशन मिले। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ मीटिंग की, लेकिन (कुछ चुनाव पोस्टपोन करने का) फैसला लिया गया। हमें यह फैसला मानना ​​होगा, लेकिन यह फैसला गलत है।"

डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी SEC के चुनाव पोस्टपोन करने के फैसले को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और कहा कि नॉमिनेशन पेपर फाइल करने और वापस लेने के बाद चुनाव प्रोसेस कभी नहीं रुका है, और कैंपेनिंग अब आखिरी दौर में है।

पैठन में एक चुनावी रैली के लिए निकलने से पहले शिंदे ने रिपोर्टर्स से कहा, "चुनाव प्रोसेस शुरू होने के बाद खत्म होने तक कभी नहीं रुकते। लेकिन इस बार, दुर्भाग्य से इसे रोक दिया गया है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं इस बारे में बात करूंगा।" इस बीच, लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले सिंधुदुर्ग में सहयोगी BJP और शिवसेना के बीच तनाव पर फडणवीस ने कहा कि वह हर उस व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं जो "अच्छा बर्ताव करता है"।

उन्होंने कहा, "मैं किसी गलत व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा होता, भले ही वह व्यक्ति मेरी पार्टी का ही क्यों न हो। लेकिन राणे बनाम राणे की स्थिति अच्छी नहीं है। हमें इलेक्शन के बाद इस बारे में सोचना होगा।"

सिंधुदुर्ग पुलिस ने शनिवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना के MLA नीलेश राणे के खिलाफ एक BJP सपोर्टर के घर में "अनधिकार घुसने" के आरोप में FIR दर्ज की। राणे ने BJP सपोर्टर के घर पर 'रेड' किया था और दावा किया था कि उन्हें सिविक इलेक्शन से पहले वोटर्स को बांटने के लिए कैश से भरे बैग मिले हैं।

उनके भाई और राज्य मंत्री नितेश राणे, जो BJP नेता हैं, ने बाद में इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास सही बिज़नेस इनकम है और घर पर कैश रखने का मतलब कुछ और नहीं निकाला जाना चाहिए।

नितेश राणे ने यह भी कहा कि सिंधुदुर्ग जिले में एक विरोधी शिवसेना (UBT) उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के पिछले दावों पर शक जताया कि उन्होंने "अन्याय" के कारण उस समय की उद्धव ठाकरे की महा विकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ बगावत की थी।

