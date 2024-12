Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में शपथ लेने वाले मंत्रियों की पूरी लिस्ट

Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार समारोह नागपुर में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार मौजूद हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शपथ दिला रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर स्थित राजभवन में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

भाजपा से

राधाकृष्ण विखे-पाटिल (भाजपा)

चंद्रकांत पाटिल (भाजपा)

चन्द्रशेखर बावनकुले (भाजपा)

गिरीश महाजन (भाजपा)

मंगल प्रभात लोढ़ा (भाजपा)

पंकजा मुंडे (भाजपा)

अतुल सावे (भाजपा)

अशोक उइके (भाजपा)

आशीष शेलार (भाजपा)

गणेश नाइक (भाजपा)

शिवेंद्रराजे भोसले (भाजपा)

संजय सावकरे (भाजपा)

जयकुमार गोरे (भाजपा)

आकाश फुंडकर (भाजपा)

माधुरी मिसाल (भाजपा)

प्रकाश अबितकर (भाजपा)

मेघना बोर्डिकर (भाजपा)

गुलाबराव पाटिल (शिवसेना)

संजय राठौड़ (शिवसेना)

दादा भूसे (शिवसेना)

उदय सामंत (शिवसेना)

भरत गोगावले (शिवसेना)

संजय शिरसाट (शिवसेना)

शम्भुराज देसाई (शिवसेना)

आशीष जयसवाल (शिवसेना)

योगेश कदम (शिवसेना)

हसन मुश्रीफ (एनसीपी)

धनंजय मुंडेर (एनसीपी)

दत्तात्रय भरणे (एनसीपी)

अदिति तटकरे (एनसीपी)

नरहरि ज़िरवाल (एनसीपी)

माणिकराव कोकाटे (एनसीपी)

मकरंद जाधव-पाटिल (एनसीपी)

बाबासाहेब पाटिल (एनसीपी)

इंद्रनील नाइक (एनसीपी)

Maharashtra BJP chief Chandrashekhar Bawankule takes oath as Cabinet Minister in the state government, at Raj Bhavan in Nagpur. pic.twitter.com/FDva1TjdqO

BJP leaders Radhakrishna Vikhe Patil, Chandrakant Patil take oath as Cabinet Minister in the state government, at Raj Bhavan in Nagpur. pic.twitter.com/Rr2MWbRLmo