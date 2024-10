महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान, जानें चुनाव आयोग कब करेगा घोषणा

Maharashtra and Jharkhand Assembly Elections Schedule: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करने वाला है। आज, यानि मंगलवार, 15 अक्टूबर को दोपहर साढ़ें तीन बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा।

288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा, जिसका मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया उससे पहले पूरी करनी होगी। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होगा। लगभग 50 सीटों पर उपचुनाव होने के कारण, चुनाव आयोग उनके लिए चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर सकता है।

Election Commission of India to announce the schedule for General Election to Legislative Assemblies of Maharashtra and Jharkhand 2024. ECI to hold a press conference at 3:30 PM today. pic.twitter.com/yehIR0qUsm

इनमें वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जो जून में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अमेठी और वायनाड दोनों से जीतने के कारण खाली हुई थी। कांग्रेस ने घोषणा की है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से पार्टी की उम्मीदवार होंगी।

मौजूदा महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर और झारखंड का 5 जनवरी 2025 को खत्म होगा। हाल ही में हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: BJP state president Babulal Marandi says, "I am going to Delhi today for the meeting. The agenda of the meeting will be the Assembly elections in the state."



On Jharkhand govt increasing the monthly assistance amount for women from Rs 1,000 to Rs… pic.twitter.com/cUUM7Yup8J