Maharashtra: सत्तारूढ़ महायुति में दरार की खबरों के बीच, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नगर निगम चुनावों से पहले सहयोगियों को 'गठबंधन धर्म' का संदेश

मुंबई: नगर निकाय चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक शोर के बीच, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को भाजपा और शिवसेना के बीच किसी भी तरह के मतभेद से साफ इनकार किया। मीडिया से बात करते हुए, शिंदे ने कहा कि गठबंधन एकजुट है और आने वाले चुनाव एक साथ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

उनकी यह बात ऐसे समय में आई है जब शिवसेना के कुछ नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे सत्ताधारी गठबंधन में तनाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिंदे ने साफ किया कि उन्होंने यह मुद्दा सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने उठाया था और उन्हें भरोसा मिला है कि स्थिति को ठीक कर लिया जाएगा।

शिंदे का कहना है कि दोनों पार्टियों को गठबंधन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए

शिंदे ने कहा कि दोनों पार्टनर्स को ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनसे अविश्वास पैदा हो या गठबंधन कमजोर हो। उनके मुताबिक, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि नेताओं को दूसरी पार्टी से सदस्यों को खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि यह रुकना चाहिए। हमें गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ना है, और इसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे गलतफहमी पैदा हो। हममें से हर किसी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए,” उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी पार्टी पार्षदों को पाला बदलने के लिए बढ़ावा नहीं देगी। उन्होंने बताया कि फडणवीस ने आगे दलबदल की कोशिशों को रोकने के लिए BJP नेताओं से बात करने का वादा किया था।

Chhatrapati Sambhajinagar | Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde says, "Yes, it’s true that I made allegations against the CM, and he also made allegations against me. But you need to understand that these elections are local elections, which are fought on very local… pic.twitter.com/tFwCFAvAzj — ANI (@ANI) December 1, 2025

चुनाव का शेड्यूल बदलने से लोकल लेवल पर तनाव बढ़ा

बड़े नेता शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ज़मीनी लेवल पर टकराव बना हुआ है। 246 म्युनिसिपल काउंसिल और 42 टाउन पंचायतों में चुनाव पहले 2 दिसंबर को होने थे। लेकिन, राज्य चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में खामियों और कोर्ट में चल रहे मामलों की वजह से 20 से ज़्यादा काउंसिल में चुनाव टाल दिए हैं।

सिंधुदुर्ग, जो भाजपा और शिंदे गुट दोनों का गढ़ है, में तनाव तब बढ़ गया जब पुलिस ने शिवसेना के नीलेश राणे के खिलाफ केस दर्ज किया। कहा जाता है कि वह एक भाजपा समर्थक के घर में घुसे और दावा किया कि उन्हें वोटरों को बांटने के लिए कैश से भरे बैग मिले हैं। इस शिकायत से एक नया राजनीतिक मुद्दा बन गया।

उनके भाई, भाजपा के राज्य मंत्री नितेश राणे ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और स्थानीय कार्यकर्ता का बचाव करते हुए कहा कि वे सही बिजनेस से कमाई करते हैं। उन्होंने उन शिवसेना वर्करों की भी आलोचना की जो विरोधी गुट के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, और कहा कि यह उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ बगावत करने के शिंदे के पिछले तर्क को कमज़ोर करता है।

