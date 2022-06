Maha Political Crisis: शिवसेना को हिंदुत्व से अलग नहीं किया जा सकता, महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने कहा

Highlights शिवसेना है जो अपने समय में थी 'हिंदुत्व' ही हमारी जिंदगी है। सीएम ने कहा कि हमने 2014 का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा था। शिवसेना और हिंदुत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं।

Maha Political Crisis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को हिंदुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। शिवसेना और हिंदुत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। सीएम ने कहा कि हमने 2014 का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा था।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा देता हूं और शिवसेना का कोई और सदस्य मेरे बाद मुख्यमंत्री बनता हूं तो मुझे खुशी होगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सच है कि मैं अपनी सर्जरी और स्वास्थ्य की स्थिति के कारण पिछले कुछ महीनों में लोगों से नहीं मिल सका।

लेकिन अब, मैंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। मैं यह नहीं जानना चाहता कि हमारे विधायकों के साथ क्या हो रहा है और वे कहां जा रहे हैं या उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों के फोन कॉल आ रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जबरन ले जाया गया है। शरद पवार एवं कमलनाथ ने मुझे फोन करके कहा कि वे चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद पर बना रहूं।

Shiv Sena can't be separated from Hindutva: Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray — Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2022

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि यह बालासाहेब की शिवसेना नहीं है। उन्हें बताना चाहिए कि बाला साहब के विचार क्या थे। यह वही शिवसेना है जो अपने समय में थी 'हिंदुत्व' ही हमारी जिंदगी है। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का इच्छुक नहीं हूं।

I don't want to get into what is happening with our MLAs and where they are going or where they are being taken: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/2iv9H2SXHL — ANI (@ANI) June 22, 2022

अगर असंतुष्ट विधायकों में से एक भी कहता है कि वह मुझे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चाहता है तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा और आधिकारिक आवास खाली कर दूंगा। मैंने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे का पत्र तैयार रखा है। शिवसेना प्रमुख का पद भी छोड़ने को तैयार हूं। असंतुष्ट विधायक आगे आएं और इसकी मांग करें।

CM posts will come and go but the real asset is the affection of the people. In the past 2 years, I was fortunate enough to get a lot of affection from people: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/U72Ll0E3PA — ANI (@ANI) June 22, 2022

