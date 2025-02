Maha Kumbh 2025 Breaks Record: 14 फरवरी तक 50 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके डुबकी?, टूटे सभी रिकॉर्ड, देखें वीडियो, योगी सरकार ने किया एक्स पर पोस्ट

Highlights Maha Kumbh 2025 Breaks Record: भव्य आध्यात्मिक आयोजन दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है। Maha Kumbh 2025 Breaks Record: दुनिया भर से लोग स्वतः आकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। Maha Kumbh 2025 Breaks Record: समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा।

Maha Kumbh 2025 Breaks Record: महाकुंभ 2025 ने इतिहास में सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 14 फरवरी तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यूपी सरकार ने करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया था, लेकिन महाकुंभ के समापन से 13 दिन से अधिक दूर से पहले 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 13 जनवरी को शुरू हुआ भव्य आध्यात्मिक आयोजन दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है। समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। एक महीने की अवधि में 'महाकुम्भ-2025 प्रयागराज' में 50 करोड़ श्रद्धालु देश-दुनिया से आकर मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का संदेश लेकर गए हैं।

महाकुंभ में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी स्नान करने आ रही है, जो सनातन की गहरी जड़ों और उज्ज्वल भविष्य का द्योतक है। गंगा और संगम में डुबकी लगाकर रिकॉर्ड बना रहे हैं। युग-युगांतर से पीढ़ियों को ऐसे क्षण का इंतजार रहता है, यह अनोखा समय है, जब दुनिया भर से लोग स्वतः आकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ 2025 में 14 फरवरी तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व उपस्थिति के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

