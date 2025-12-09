Madhya Pradesh: राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 9, 2025 13:53 IST2025-12-09T13:53:37+5:302025-12-09T13:53:49+5:30

Madhya Pradesh: कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने ‘एक्स’ पर किए पोस्ट में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदार अब खुलेआम तस्करी में पकड़ा रहे हैं।

Madhya Pradesh Minister Pratima Bagri brother arrested on charges of marijuana smuggling Congress attacks the government | Madhya Pradesh: राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

Madhya Pradesh: राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री एवं सतना की रैगांव सीट से विधायक प्रतिमा बागरी के छोटे भाई अनिल बागरी को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस घटना के सामने आने के बाद प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में ‘ड्रग-नेटवर्क’ नहीं, अब ‘भाजपा रिश्तेदार नेटवर्क’ सक्रिय है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने ‘एक्स’ पर एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें एक पत्रकार प्रतिमा बागरी से यह सवाल कर रहा है कि उनका भाई गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है और इसके जवाब में उन्हें कहते सुना जा सकता है, ‘‘जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुमलोग?’’

रामपुर बघेलान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार तड़के मरौहा निवासी पंकज सिंह बघेल के मकान के सामने बने एक टीन शेड के नीचे रखी धान की बोरियों में से गांजे के पैकेट बरामद किए, जिनका कुल वजन 46.13 किलोग्राम था और इसकी कुल कीमत 9.22 लाख रुपये आंकी गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) प्रेमलाल कुर्वे ने संवाददाताओं को बताया कि जब आरोपी पंकज से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे यह गांजा अनिल बागरी और शैलेन्द्र सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि पंकज की निशानदेही पर वह गाड़ी भी जब्त कर ली गई, जिससे गांजे की ढलाई की गई थी। कुर्वे ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ स्वापक ओषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से दो आरोपी अनिल बागरी और पंकज सिंह बघेल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों का जेल भेज दिया गया।

उन्होंने बताया कि शैलेन्द्र सिंह अभी फरार है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गांजे की तस्करी के मामले में नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री बागरी के बहनोई शैलेन्द्र सिंह को पहले भी गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने कहा कि नरैनी पुलिस ने तीन दिसंबर को सिंह को 10 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गांजा तस्करी में राजनीतिक लोगों के लगातार सामने आ रहे नामों को देखते हुए पुलिस इस मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस यह जानने में लगी है कि आरोपियों को गांजे की आपूर्ति कौन कर रहा है और उन तक कहां से गांजा पहुंच रहा है?

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा भाजपा सरकार में अपराधी नहीं, सीधे भाजपा नेताओं के रिश्तेदार पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल किया कि क्या सत्ता के नशे में डूबी पार्टी का ‘परिवारवाद’ ऐसा ही होता है? उन्होंने कहा, ‘‘क्या जवाबदेही इतनी जटिल है कि मंत्री के घर से गांजा तस्करी के रिश्ते निकलते रहें और मप्र के गृहमंत्री मौन बैठे रहें? क्या “डबल इंजन” अब मादक तस्करी का भी ‘ट्रांसपोर्ट मॉडल’ है?’’

मुख्यमंत्री यादव के पास गृह विभाग का भी जिम्मा है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने ‘एक्स’ पर किए पोस्ट में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदार अब खुलेआम तस्करी में पकड़ा रहे हैं। पार्टी ने कहा, ‘‘राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को पुलिस ने गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया। इससे पहले उनके बहनोई को भी इसी तरह के आरोपों में पकड़ा जा चुका है। यह गिरफ्तारी बताती है कि भाजपा की सरकार में मंत्रियों के रिश्तेदार किस तरह काले काम कर रहे हैं।’’ 

Web Title: Madhya Pradesh Minister Pratima Bagri brother arrested on charges of marijuana smuggling Congress attacks the government

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Madhya PradeshMadhya Pradesh governmentमोहन यादव