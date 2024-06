'किस पर आपत्ति, किस पर नहीं.., सलाह मत दो' ओम बिड़ला ने कांग्रेस सांसद को लगाई फटकार

Highlights स्पीकर ओम बिड़ला ने कांग्रेस सांसद को लगाई फटकार हालांकि, अध्यक्ष पहले दिन से सख्त रवैया अपनाए हुए हैं अखिलेश यादव ने इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष से भी अनुरोध किया था

Parliament Session: 18वीं लोकसभा के चल रहे सत्र में बचे हुए सांसदों की शपथ का मौका था, इस दौरान कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से नवनिर्वाचित सांसद शशि थरूर ने सांसद पद की शपथ लेते हुए संविधान की कसम खाई और फिर 'जय संविधान' कह दिया। इसके बाद शशि थरूर ने ओम बिड़ला का अभिवादन किया और चलते बने। बस इतने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि आप तो पहले संविधान की शपथ ले चुके हैं, तो ये कहने की क्या जरूरत थी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बोल पड़े।

Mr. Birla, Why this hate towards farmers community? Deepender Hooda is 5 times MP and you are 3 times only, ⁦ @DeependerSHooda ⁩ is senior Also you barely won by 40k votes, Deepender Hooda won by 3.6 lakh votes. People of Haryana will answer to this arrogance of yours. pic.twitter.com/6969hKDyEM

हरियाणा से कांग्रेस सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से कहा कि इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद से स्पीकर ने सख्त लहजे में कहा, 'किस पर आपत्ति और किस पर नहीं करनी, इसकी सलाह नहीं दिया करो, चलो बैठो'।

Speaker Om Birla in new form 🔥🔥



After taking oath, Shashi Tharoor said "Jai Constitution"



Om Birla - You already took the oath of the Constitution, so what is the need to say it?



Deepender Hooda - You should not object to this Sir.



Om Birla - Do not give me advice. Chalo… pic.twitter.com/A9eGop5rhF