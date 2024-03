Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा, पोस्ट कर लिखा- मुझे चुनावी दायित्व से करें मुक्त...

Highlights गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व को मेरी हार्दिक कृतज्ञता। क्रिकेट संबंधी अपनी आगामी प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दे सकें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव 2024 कुछ दिन के बाद होने वाला है। भाजपा के दो सांसद गौतम गंभीर और पूर्व मंत्री और हजारीबाग से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत ने कहा कि मैंने अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है। मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करें, ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। बेशक, मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। मुझे पिछले दस वर्षों से भारत और हज़ारीबाग़ के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा, मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए कई अवसरों का भी आशीर्वाद मिला है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व को मेरी हार्दिक कृतज्ञता। जय हिन्द!

I have requested Hon’ble Party President Shri @JPNadda ji to relieve me of my direct electoral duties so that I can focus my efforts on combating global climate change in Bharat and around the world. Of course, I will continue to work with the party on economic and governance… — Jayant Sinha (@jayantsinha) March 2, 2024

दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद गौतम गंभीर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा से उन्हें राजनीतिक दायित्वों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि वह क्रिकेट संबंधी अपनी आगामी प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दे सकें। पूर्वी दिल्ली से सांसद गंभीर ने उन्हें लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मैंने पार्टी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा से मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का आग्रह किया है ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।’’

I have requested Hon’ble Party President @JPNadda ji to relieve me of my political duties so that I can focus on my upcoming cricket commitments. I sincerely thank Hon’ble PM @narendramodi ji and Hon’ble HM @AmitShah ji for giving me the opportunity to serve the people. Jai Hind! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 2, 2024

गंभीर ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब भाजपा में ऐसी अटकलें हैं कि आगामी आम चुनाव में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उनके स्थान पर किसी और को टिकट दिया जा सकता है। भाजपा ने अभी दिल्ली में सात लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पूर्वी दिल्ली सीट के लिए भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा, महासचिव हर्ष मल्होत्रा और प्रदेश कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल समेत कई लोगों को संभावित उम्मीदवार बताया जा रहा है। गंभीर के करीबी लोगों के अनुसार, वह इस बार भी पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे।

हालांकि, उनके द्वारा अचानक लिए गए फैसले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। सूत्रों ने दावा किया कि गंभीर ने बृहस्पतिवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी एल संतोष से मुलाकात की थी और शनिवार को सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट इस बैठक का नतीजा हो सकता है। इस कदम से कुछ घंटे पहले गंभीर ने प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने में अपने योगदान के रूप में भाजपा को अपने चंदे की रसीद की तस्वीर ‘एक्स’ पर साझा की और सभी से इस अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया था।

इस बीच, भाजपा की दिल्ली इकाई के नेताओं ने गंभीर को ऐसा नेता बताया जो राजनीति के प्रति ‘‘गंभीर’’ नहीं है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘वह वास्तव में कभी पार्टी से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय नहीं हुए। ज्यादातर वक्त, वह पार्टी के कार्यक्रमों, बैठकों और महत्वपूर्ण समारोहों से नदारद रहे तथा इसलिए ऐसा लगता है कि क्रिकेट अब भी उनकी प्राथमिकता है।’’

उन्होंने दावा किया कि गंभीर का कई मुद्दों को लेकर गांधी नगर से विधायक अनिल बाजपेयी से भी विवाद रहा है और इसके साथ ही गंभीर के अपने निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं के साथ संबंध मधुर नहीं रहे। सांसद के रूप में गंभीर ने गरीबों को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध करने के लिए एक सामुदायिक रसोई चलाने, पुस्तकालय खोलने और गाजीपुर कचरे के ढेर को हटाने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी पहलों को जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 2020 के विधानसभा चुनाव और 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्टी को सबसे अच्छे परिणाम मिले थे।

जिसका श्रेय भी गंभीर को दिया जाता है। भाजपा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आठ सीट पर जीत दर्ज की थी जिनमें से तीन गांधी नगर, विश्वास नगर और लक्ष्मी नगर पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं। पार्टी ने नगर निगम चुनाव में भी इस क्षेत्र में 36 में से 21 वार्ड में जीत दर्ज की थी। यह सात लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था।

