लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती, AIIMS ने कहा- भाजपा के वरिष्ठ नेता की हालत स्थिर और निगरानी में है

नई दिल्ली: भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है, अस्पताल ने एक बयान में इसकी पुष्टि की। एम्स के बयान में कहा गया, "लालकृष्ण आडवाणी एम्स नई दिल्ली में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर है और निगरानी में हैं।"

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि अस्पताल ने दिग्गज भाजपा नेता की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन मामले से परिचित लोगों के अनुसार, 96 वर्षीय को बुधवार देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में वृद्धावस्था विभाग के विशेषज्ञों के अधीन उनका इलाज चल रहा है। अनुभवी नेता उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।

Delhi: Veteran BJP leader LK Advani has been admitted to AIIMS. He is stable and under observation: AIIMS