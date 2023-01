उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कल सीएम केजरीवाल को अपने मंत्रियों और 10 विधायकों के साथ राज निवास में बुलाया

Highlights शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव सहित कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच तकरार जारी इससे पहले केजरीवाल और आप विधायकों ने राज्यपाल से मिलने के लिए 16 जनवरी को विधानसभा से राज निवास मार्च किया था उस समय टीचरों के प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को लेकर गए थे केजरीवाल और आप विधायक

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार की शाम 4 बजे राज निवास में बुलाया है। एलजी द्वारा दिल्ली सीएम को अपने साथ कैबिनेट मंत्रियों और किसी भी 10 विधायकों को साथ लाने के लिए कहा है।

गुरुवार को एलजी हाउस के अधिकारियों के मुताबिक, एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल शाम 4 बजे राज निवास में अपने कैबिनेट मंत्रियों और किसी भी 10 विधायकों के साथ आने और उन्हें देखने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच काफी समय से तनातनी का दौर जारी है। ताजा तनातनी के बीच सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

LG VK Saxena has asked Delhi CM Arvind Kejriwal to come and see him with his cabinet ministers and any 10 MLAs tomorrow at 4 pm at Raj Niwas: LG House officials