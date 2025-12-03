बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण से बनाई दूरी, जदयू ने कसा तंज, कहा- भाई तेजस्वी दिखे तो बताइए, वो कहां गायब हो गए?
By एस पी सिन्हा | Updated: December 3, 2025 18:57 IST2025-12-03T18:57:31+5:302025-12-03T18:57:31+5:30
पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बरसों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए राज्यपाल के अभिभाषण से दूरी बना ली। दरअसल, 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र का आज तीसरे दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने अभिभाषण में नई सरकार के एजेंडों को पेश किया। इस दौरान दोनों सदन के सभी सदस्यों को मौजूद रहना होता है। लेकिन तेजस्वी यादव यहां मौजूद नहीं आए।
दरअसल, सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तेजस्वी फिलहाल दिल्ली में हैं। सदन शुरु होने के पहले भी तेजस्वी दिल्ली में ही थे। सदन शुरु होने के एक दिन पहले पटना लौटे थे।
तेजस्वी यादव का परिवार भी दिल्ली में ही मौजूद है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने नेता प्रतिपक्ष के दायित्व को नजरअंदाज कर दिल्ली चले गए। तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने से सियासी सरगर्मी तेज है। वहीं, जदयू के विधान पार्षद एवं मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सुबह से ही विधानमंडल परिसर में इधर-उधर घूमते नजर आए। दरअसल, वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खोज रहे थे। वह भी बेहद मज़ाकिया अंदाज में थे।
नीरज कुमार ने कहा कि भाई तेजस्वी दिखे तो बताइए, वो कहां गायब हो गए? नीरज कुमार ने विधान परिषद की लॉबी में मौजूद पत्रकारों, कर्मचारियों और अन्य विधायकों से एक ही सवाल पूछा “भाई तेजस्वी कहां है? तेजस्वी यादव जी दिखे हैं क्या? हमको तो नहीं दिख रहे। अगर आपको दिखें तो हमको बताइए।” नीरज कुमार के चेहरे पर तंज और व्यंग्य का वही पुराना अंदाज था, जो अक्सर वह तेजस्वी यादव पर हमला करते समय दिखाते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ तेजस्वी ही नहीं दिख रहे, बल्कि उनकी “आत्मा भी नहीं दिखाई दे रही”। जब पत्रकारों ने नीरज कुमार से पूछा कि आखिर वह इस तरह क्यों “ढूंढ रहे हैं, तो नीरज ने कहा कि “आज राज्यपाल का अभिभाषण है और विपक्ष का नेता गायब है। उन्हें बताना चाहिए वह कहां हैं? क्या किसी आरोप में उनकी सुनवाई थी? या फिर उन्हें अचानक विदेश घूमने का शौक हो गया? ”उनके इस बयान के बाद तेजस्वी यादव के विदेश जाने संबंधी व्यंग्य को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई।