कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया 'मीडिया कानून और नैतिकता' पु‍स्‍तक का विमोचन

पुस्तक "मीडिया कानून और नैतिकता: एक समकालीन परिप्रेक्ष्य, 2025", विशेष रूप से डिजिटल युग में, मीडिया के कानूनी और नैतिक परिदृश्य का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है।

नई दिल्‍लीः केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजधानी में 'मीडिया कानून और नैतिकता' नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किताब देश के वरिष्‍ठ पत्रकार राजेश उपाध्याय और डॉ. शिशिर कुमार सिंह द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में एआई के जमाने में मीडिया के तेजी से बदलते स्‍वरूप और कानून के बारे में विस्‍तार से बताया गया है। पुस्‍तक के विमोचन के वक्‍त अर्जुन राम मेघवाल ने आशा व्यक्त की कि यह पुस्तक मीडिया के बदलते स्वरूप में जवाबदेही की मानक आवश्यकताओं को रेखांकित करेगी। केंद्रीय मंत्री ने लेखकों को उनके समयानुकूल लेखन प्रयासों के लिए बधाई भी दी।

यह पुस्तक मानहानि कानून, बौद्धिक संपदा कानून, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानून, और भारतीय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पर विस्‍तार से जानकारी देती है।

इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग मीडिया नैतिकता पर है। पुस्तक पत्रकारों के लिए मूल नैतिक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह विशेष रूप से सोशल मीडिया के अनियंत्रित परिदृश्य में, फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए इन नैतिकताओं की सख्त आवश्यकता पर बल देती है।

