ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए लश्कर-ए-तैयबा तैयार कर रहा है महिला जिहादियों को, वीडियो टेप से हुआ खुलासा

नई दिल्ली: पाकिस्तान के सियालकोट में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकी प्रशिक्षण शिविर से एक चौंकाने वाला वीडियो टेप सामने आया है, जिसमें भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बदले में महिलाओं को आत्मघाती हमलावर या फिदायीन के रूप में कट्टरपंथी बनाने की इस आतंकी संगठन की योजना का खुलासा हुआ है। इस वीडियो में, अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए और जिहाद के जरिए "ऑपरेशन सिंदूर का बदला" लेने की कसम खाते हुए सुना जा सकता है।

इंडिया टुडे को मिले इस टेप में, जो कथित तौर पर 2024 के सर्जिकल स्ट्राइक में तबाह हुए लश्कर के मुरीदके मुख्यालय से रिकॉर्ड किया गया है, रऊफ और उसके साथी हैरिस डार पाकिस्तानी महिलाओं का ब्रेनवॉश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रऊफ ने लश्कर के शिविरों के विनाश का बदला लेने के लिए अपने साथियों को उकसाते हुए कहा, "मोदी और भारत हमारे कट्टर दुश्मन हैं। भारतीय सेना ने मुरीदके में हमारे मुख्यालय पर हमला किया। अब, तुम्हें उनके खिलाफ जिहाद के लिए उठ खड़ा होना होगा।"

पहले लश्कर के रैंकों से गायब महिलाओं को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भर्ती और प्रशिक्षित किया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, भर्ती किए गए युवाओं को भारतीय आक्रामकता के किस्से सुनाए जा रहे हैं, और गुस्से को भड़काने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के क्लिप बार-बार दिखाए जा रहे हैं। फुटेज में एक प्रशिक्षु बुर्का पहने फुसफुसाता है, "वे हमें बता रहे हैं कि मोदी ने हमारी ज़मीनों में ज़हर घोला है, हमें भी उनकी ज़मीनों में ज़हर घोलना चाहिए।"

रिपोर्टों के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा ने 2 नवंबर को लाहौर के मीनार-ए-पाकिस्तान में एक विशाल रैली की योजना बनाई है, जहाँ यह समूह अपनी नई राजनीतिक शाखा, मरकज़-ए-मुस्लिम लीग के ज़रिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान स्थित एक अन्य आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) ने अब धन जुटाने और अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती के लिए 'तुफात अल-मुमिनात' नाम से एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है।

रिपोर्टों के अनुसार, महिला ब्रिगेड का नेतृत्व मसूद अज़हर की बहन सादिया अज़हर करेंगी, जिनके पति यूसुफ अज़हर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे।

Web Title: Lashkar-e-Taiba's Chilling New Tape Exposes Women Jihadi Training After Operation Sindoor Blow