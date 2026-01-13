कोट्टारक्कारा विधानसभा क्षेत्रः 2026 में केरल में हो सकता बदलाव, कांग्रेस में शामिल माकपा की नेता आयशा पोट्टी, लड़ेंगी चुनाव
Kottarakkara: केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की वरिष्ठ नेता आयशा पोट्टी मंगलवार को इस वामपंथी दल से एक दशक से अधिक लंबा नाता तोड़ते हुए विपक्षी दल कांग्रेस में शामिल हो गईं। कोट्टारक्कारा विधानसभा क्षेत्र का लगातार तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुकीं पोट्टी ने यहां लोक भवन के सामने कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के स्थल पर पहुंचने के बाद औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह कदम आश्चर्यजनक है क्योंकि वह पिछले कुछ वर्षों से चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं थीं।
कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और वी डी सतीशन एवं सन्नी जोसेफ जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पोट्टी ने कहा वह माकपा के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं। हालांकि बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में पोट्टी ने संकेत दिया कि उन्हें ‘माकपा के भीतर उपेक्षा महसूस हुई और पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
क्योंकि उन्हें इसके कई विचारों से सहमत होना मुश्किल लगा।’ उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले के बाद वह ‘आलोचना और साइबर दुनिया में ताने और व्यंग्य सुनने’ के लिए तैयार हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की इस टिप्पणी पर कि वह कोट्टारक्कारा से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, पोट्टी ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी फैसले की कोई जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि वह ‘सत्ता की भूखी’ नहीं हैं। पोट्टी ने कुछ समय से माकपा से दूरी बना रखी थी जिससे चुनाव से पहले उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें जतायी जा रही थीं। वह हाल में पूर्व मुख्यमंत्री (कांग्रेस नेता) ओम्मन चांडी के स्मृति कार्यक्रम समेत कई सार्वजिनक कार्यकमों में नजर आयी थीं। इससे अटकलों को बल मिला था।