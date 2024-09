कोलकाता रेप पीड़िता की मां ने ममता बनर्जी के रिश्वत नहीं देने वाले बयान का किया खंडन, कहा: 'क्या मैं अपनी बेटी के नाम पर झूठ बोलूंगी?'

Highlights डॉक्टर की मां ने पूछा कि वह अपनी दिवंगत बेटी के नाम पर झूठ क्यों बोलेगी। पीड़िता की मां ने कहा, "मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं।" उन्होंने कहा कि मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, क्या मैं उसके नाम पर झूठ बोलूंगी?

Kolkata rape-murder case: पिछले महीने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। डॉक्टर की मां ने पूछा कि वह अपनी दिवंगत बेटी के नाम पर झूठ क्यों बोलेगी।

उनकी यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री द्वारा इन आरोपों को खारिज करने के बाद आई कि कोलकाता पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता को रिश्वत देने की कोशिश की और दावा किया कि यह उनकी सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास था।

पीड़िता की मां ने कहा, "मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। हमें पैसे की पेशकश की गई थी। मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, क्या मैं उसके नाम पर झूठ बोलूंगी? मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको पैसे मिलेंगे, अपनी बेटी की याद में कुछ बनाओ। मैंने तब कहा, जब मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा तो मैं आपके कार्यालय आउंगी और पैसे ले लूंगी।"

West Bengal | RG Kar Medical College and Hospital rape and murder case in Kolkata | Victim's mother says, "The Chief Minister (Mamata Banerjee) is lying. We were offered money...My daughter will not return, will I lie in her name? The Chief Minister said you will get money, make…