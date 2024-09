Kolkata Doctor Rape-Murder Case: सीबीआई ने क्यों संदीप घोष को किया गिरफ्तार? जानें क्या है पूरा माजरा

Kolkata Doctor Rape-Murder Case:कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद से खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। चूंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो अस्पताल में नौ अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस की जांच कर रही है, इसलिए उसने संदीप घोष को मामले में गिरफ्तार किया है। बीते शनिवार को सीबीआई ने एक पुलिस अधिकारी के साथ घोष को गिरफ्तार किया है हालांकि, सवाल है कि सीबीआई ने ऐसा क्यों किया?

एक पुलिस अधिकारी को कोलकाता में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करने में कथित देरी और सबूतों को गायब करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल हैं।

Big action by CBI in Kolkata rape and murder case.



CBI has arrested former college principal Sandeep Ghosh and Tala police station in-charge Abhijeet Mandal in the rape-murder case of a doctor in RG Kar Medical College.

