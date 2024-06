24 जून से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, 3 जुलाई को होगा समाप्त, किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को लेकर कहा ये

Highlights 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राज्यसभा का 264वां सत्र भी 27 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा

नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान के लिए 24 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। सत्र के पहले तीन दिनों में नवनिर्वाचित नेता शपथ लेंगे या लोकसभा की अपनी सदस्यता की पुष्टि करेंगे और सदन के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले पांच वर्षों के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा तैयार करने की संभावना है। किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ/प्रतिज्ञा, अध्यक्ष के चुनाव, राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर चर्चा के लिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24/6/24 से 3/7/24 तक आहूत किया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि राज्यसभा का 264वां सत्र भी 27 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय कराएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में आक्रामक विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश किए जाने की उम्मीद है।

