Karnataka: सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ब्रेकफास्ट टेबल पर एक साथ, सीएम कुर्सी की खींचतान के बीच तस्वीर वायरल

Karnataka: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने आवास पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार को नाश्ते के लिए निमंत्रण दिया है। इस आमंत्रण के बाद शनिवार को डीके शिवकुमार कर्नाटक सीएम के घर पहुंचे, जहां दोनों एक साथ नजर आए। उनका मकसद कथित ‘रोटेशनल CM डील’ को लेकर चल रहे ‘लीडरशिप क्राइसिस’ को खत्म करना था।

लीडरशिप में बदलाव का सवाल पिछले दो महीनों से चर्चा में था, लेकिन 20 नवंबर के बाद यह और बढ़ गया, जब कांग्रेस सरकार ने अपने ढाई साल पूरे कर लिए।

जहां सिद्धारमैया कह रहे हैं कि उन्हें पूरे पांच साल के लिए चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करने का मैंडेट दिया गया था, वहीं शिवकुमार ने कहा है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि वह ढाई साल बाद रोटेशनल बेसिस पर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे।

कांग्रेस हाईकमान ने शुक्रवार को दखल दिया और दोनों नेताओं से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने को कहा। इसके बाद, सिद्धारमैया ने अपने डिप्टी को शुक्रवार को अपने घर पर ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया।

चीफ मिनिस्टर के घर जाने से पहले, शिवकुमार ने कोई कमेंट नहीं किया और कहा कि वह सिद्धारमैया के घर से निकलने के बाद बात करेंगे।

