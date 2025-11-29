Karnataka: सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ब्रेकफास्ट टेबल पर एक साथ, सीएम कुर्सी की खींचतान के बीच तस्वीर वायरल

Karnataka: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने आवास पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार को नाश्ते के लिए निमंत्रण दिया है। इस आमंत्रण के बाद शनिवार को डीके शिवकुमार कर्नाटक सीएम के घर पहुंचे, जहां दोनों एक साथ नजर आए। उनका मकसद कथित ‘रोटेशनल CM डील’ को लेकर चल रहे ‘लीडरशिप क्राइसिस’ को खत्म करना था।

लीडरशिप में बदलाव का सवाल पिछले दो महीनों से चर्चा में था, लेकिन 20 नवंबर के बाद यह और बढ़ गया, जब कांग्रेस सरकार ने अपने ढाई साल पूरे कर लिए।

जहां सिद्धारमैया कह रहे हैं कि उन्हें पूरे पांच साल के लिए चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करने का मैंडेट दिया गया था, वहीं शिवकुमार ने कहा है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि वह ढाई साल बाद रोटेशनल बेसिस पर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे।

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಅವರ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.



Met Hon’ble CM Shri @siddaramaiah avaru at Cauvery Residence this morning for a breakfast meeting. A productive discussion on Karnataka’s priorities and the road ahead. pic.twitter.com/qhe7q5RNvi — DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 29, 2025

कांग्रेस हाईकमान ने शुक्रवार को दखल दिया और दोनों नेताओं से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने को कहा। इसके बाद, सिद्धारमैया ने अपने डिप्टी को शुक्रवार को अपने घर पर ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया।

चीफ मिनिस्टर के घर जाने से पहले, शिवकुमार ने कोई कमेंट नहीं किया और कहा कि वह सिद्धारमैया के घर से निकलने के बाद बात करेंगे।

Web Title: Karnataka Siddaramaiah and DK Shivakumar together at breakfast table photo goes viral amid tussle for CM chair