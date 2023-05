कर्नाटक: बेलगावी में कांग्रेस की जीत के बाद लगा कथित 'पाकिस्तान जिंदाबाद!' का नारा

Highlights कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जीत के बाद कथित तौर से लगा 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा ट्विटर यूजर्स कथित 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नारेबाजी का वीडियो कर्नाटक के बेलगावी का बता रहे हैं हालांकि ट्विटर पर पोस्ट किये गये कथित वीडियो की प्रामाणिकता की कोई तथ्यात्म जांच नहीं की गई है

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत के बाद सोशल मीडिया पर कथिततौर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस की जीत से उत्साहित भीड़ द्वारा पार्टी की जीत के जश्न के बीच कथित तौर से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया गया।

इस संबंध में सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यूजर्स पर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो कर्नाटक के बेलगावी का है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर ऐसी शर्मनाक हरकत की गई। इस घटना के बाद बीते शनिवार रात में यह वीडियो सोशल साइट ट्विटर पर हैश टैग 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के साथ ट्रेंड कर रहा था।

“Pakistan Zindabad” Slogans raised in Belagavi, Karnataka



That too in front of the police. Wow!

