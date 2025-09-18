कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोट चोरी, राहुल गांधी ने कहा- यह अब भी हाइड्रोजन बम नहीं है, अभी आने वाला, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 18, 2025 12:04 IST2025-09-18T11:53:42+5:302025-09-18T12:04:47+5:30

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हमें चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अब हमें चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी मिल रही है, और यह रुकने वाला नहीं है..."

Karnataka, Maharashtra, Haryana, Uttar Pradesh highest vote thefts Rahul Gandhi said Dalits minorities being targeted, video still not hydrogen bomb, it's still to come | कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोट चोरी, राहुल गांधी ने कहा- यह अब भी हाइड्रोजन बम नहीं है, अभी आने वाला, वीडियो

photo-ani

Highlightsयह बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग इस प्रयास में शामिल है। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से इसका पर्दाफाश किया है।कई बार वोट चोरी का प्रमाण हम दे चुके हैं।

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन कर निर्वाचन आयोग और भाजपा सरकार पर हमला किया। कुछ लोग लाखों मतदाताओं के नाम हटाने के इरादे से उन पर सुनियोजित तरीके से निशाना साध रहे हैं, दलितों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। मतदाताओं को हटाने का काम किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का उपयोग करके केंद्रीकृत तरीके से किया गया। कर्नाटक के आलंद में कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए फर्जी लोगों द्वारा 6,018 नाम हटाने के आवेदन दायर किए गए।

 

कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ‘बड़े पैमाने’ पर मतदाताओं के नाम हटाए गए; मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भारतीय लोकतंत्र की ‘हत्या’ करने वाले लोगों को बचाना बंद करना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के गढ़ में योजनाबद्ध तरीके से मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मतदाताओं के नाम हटाने का ब्यौरा न देकर निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के ‘हत्यारों’ को बचा रहा है।

कर्नाटक सीआईडी ​​ने निर्वाचन आयोग से हटाए गए नामों की जानकारी मांगते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन आयोग जानकारी नहीं दे रहा है। यह मतदाताओं के नाम हटाकर ‘वोट चोरी’ करने का एक और उदाहरण है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक सप्ताह के भीतर ‘मतदाताओं के नाम हटाने’ का विवरण उपलब्ध कराएं। यह अब भी हाइड्रोजन बम नहीं है, अभी आने वाला है।

Web Title: Karnataka, Maharashtra, Haryana, Uttar Pradesh highest vote thefts Rahul Gandhi said Dalits minorities being targeted, video still not hydrogen bomb, it's still to come

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Rahul Gandhielection commissionBihar Assembly Election 2025Karnataka AssemblyMaharashtradelhiHaryana Assembly ElectionCongressराहुल गांधीचुनाव आयोगबिहार विधानसभा चुनाव 2025महाराष्ट्रदिल्लीहरियाणा विधानसभा चुनाव 2019कांग्रेस