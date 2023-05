कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023: प्रियंक खड़गे ने भाजपा विधायक को हराया, सीएम पद के चेहरे को लेकर कहा ये

Highlights प्रियंक खड़गे ने चित्तपुर में भाजपा के मणिकांत राठौड़ को 13,640 मतों से हराया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार मुझे चुनने के लिए मैं चित्तपुर की जनता का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक के लोगों को एक स्थिर सरकार देंगे।

बेंगलुरु: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने चित्तपुर में भाजपा के मणिकांत राठौड़ को 13,640 मतों से हराया। कांग्रेस विधायक प्रियंक खड़गे ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात कर हुए कहा, "तीसरी बार मुझे चुनने के लिए मैं चित्तपुर की जनता का आभारी हूं। हम कर्नाटक के लोगों को एक स्थिर सरकार देंगे। सीएम पद का चेहरा पार्टी आलाकमान तय करेगा।"

मतगणना में 136 सीट पर बढ़त के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 19 सीट पर आगे है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से यह जानकारी मिली। खबर लिखे जाने तक, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 91 सीट पर जीत मिल गई है, जबकि 45 सीट पर बढ़त बनाए हुए है।

