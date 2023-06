गोडसे वाले बयान को लेकर गिरिराज सिंह पर हमलावर हुए कपिल सिब्बल, आरएसएस और भाजपा को लेकर कही ये बात

Highlights कपिल सिब्बल ने गिरिराज सिंह के गोडसे पर दिए बयान को लेकर उनपर हमला बोला। सिब्बल ने कहा कि भाजपा की मंशा वही आरएसएस की मंशा है। कपिल सिब्बल ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में भी बात की।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को भारत का 'सपूत' बताया था और कहा था कि वह मुगल शासक बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रमणकारी नहीं था क्योंकि वह भारत में पैदा हुआ था। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गिरिराज सिंह के गोडसे पर दिए इस बयान को लेकर शनिवार को उनपर हमला बोला।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "इसका मतलब जो भी हिन्दुस्तानी यहां पैदा हुआ है वो कत्ल करता है तो वो भारत का सपूत है। सपूत का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अच्छा पुत्र हुआ। तो क्या गिरिराज सिंह जी के हिसाब से गोडसे जी अच्छे पुत्र थे? संविधान की एक कैबिनेट जिम्मेदारी होती है, इसका मतलब है कि गिरिराज जी सरकार के लिए बोल रहे हैं।"

#WATCH | ..."All of us in the opposition are clear about one thing that we must stand united if we have to fight the 2024 elections and bring down this govt...I hope all parties in opposition get together: Rajya Sabha MP Kapil Sibal pic.twitter.com/OZSLbx8Yy5