केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सिब्बल ने काव्यात्मक अंदाज में साधा निशाना, कहा- राजनीति 'बंट गई', 'अच्छे दिन' घट गए

Highlights कपिल सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी सिब्बल समाजवादी पार्टी के सहयोग से निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे सिब्बल ने 2024 के आम चुनाव में सरकार में परिवर्तन का भी आह्वान किया

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के नौ साल पूरे होने के एक दिन बाद शनिवार को काव्यात्मक अंदाज में उस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति "बंट गई" है जबकि 'अच्छे दिन' घट गए हैं।

सिब्बल ने 2024 के आम चुनाव में सरकार में परिवर्तन का भी आह्वान किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तब हमला किया जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को नौ साल पूरे हो गए।

सिब्बल ने तुकबंदी वाली पंक्तियों का इस्तेमाल कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार के नौ साल में मीडिया 'गोदी' है और भारत 'मोदी' है। डर और धोखा है, सुधार की कोई जरूरत नहीं है। राजनीति बंट गई है, 'अच्छे दिन' घट गए हैं। विपक्ष जमींदोज है, प्रमुख नेता परेशान हैं। संस्थानों पर कब्जा है, समाज में फूट है।"

9 years of Modi



media is

“Godi”

and India

is Modi



fear and

deception

no need for

correction



politics

divided

“acchhe din”

subsided



opposition

is grounded

key leaders

are hounded



institutions

captured

society

ruptured



let us now

pray for

change in

2024