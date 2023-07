सिब्बल का पीएम मोदी से सवाल- जब प्रधानमंत्री मणिपुर मामले में चुप्पी साधे रहे तो 'इंडिया' उनपर कैसे करे भरोसा?

Highlights सिब्बल की यह टिप्पणी उनकी पूर्व पार्टी कांग्रेस द्वारा मणिपुर मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दायर करने से पहले आई है। प्रस्ताव लाने के बारे में फैसला विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' के सांसदों की संसद में हुई बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार कर दिया है।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रश्न किया कि जब संसद में बयान देने को लेकर प्रधानमंत्री में "विश्वास की कमी" है तो विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडिया' उन पर कैसे भरोसा करे? सिब्बल की यह टिप्पणी उनकी पूर्व पार्टी कांग्रेस द्वारा मणिपुर मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दायर करने से पहले आई है।

सिब्ब्ल ने एक ट्वीट में कहा, "अविश्वास प्रस्ताव। जब संसद में बयान देने को लेकर प्रधानमंत्री में विश्वास की कमी है, वह उच्च्तम न्यायालय की टिप्पणी आने तक मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर 'मौन' बने रहे, बृज भूषण मामले पर 'मौन' धारण किए रहे, कहा चीन ने किसी भूभाग पर कब्जा नहीं किया। तो फिर 'इंडिया' उन पर कैसे भरोसा करे?"

