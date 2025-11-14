Jubilee Hills by election results: 24729 से जीत, नवीन यादव ने मगंती सुनीता को हराया
By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 14, 2025 15:41 IST2025-11-14T15:41:09+5:302025-11-14T15:41:56+5:30
Jubilee Hills by election results:
HighlightsJubilee Hills by election results:Jubilee Hills by election results:Jubilee Hills by election results:
Jubilee Hills by election results:कांग्रेस उम्मीदवार वी. नवीन यादव ने शुक्रवार को जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीआरएस उम्मीदवार मगंती सुनीता को 24,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। यादव को 98,988 वोट मिले, जबकि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) उम्मीदवार को 74,259 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार एल. दीपक रेड्डी की जमानत जब्त हो गई, जिन्हें केवल 17,061 वोट मिले। इस साल जून में बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण यह उपचुनाव कराना पड़ा था।