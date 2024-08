Jharkhand Cabinet: चंपई गए! और रामदास सोरेन बने नए मंत्री, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

Highlights Jharkhand Cabinet: चंपई सोरेन आज दोपहर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होंगे। Jharkhand Cabinet: चंपई सोरेन ने बुधवार को मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। Jharkhand Cabinet: रामदास सोरेन को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।

Jharkhand Cabinet: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक रामदास सोरेन ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। घाटशिला के विधायक ने राज्य मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जगह ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झामुमो नीत गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और कई सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में रामदास सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंपई सोरेन ने बुधवार को मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद रामदास सोरेन को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। चंपई आज दोपहर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होंगे।

