VIDEO: बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में जया किशोरी भी शामिल, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: November 15, 2025 20:48 IST2025-11-15T20:45:54+5:302025-11-15T20:48:32+5:30

Jaya Kishori: धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में मशहूर कथावाचक जया किशोरी भी पहुंची, धीरेंद्र शास्त्री ने जया किशोरी का सम्मान किया और फिर पदयात्रा के लिए रवाना हुए।

Jaya Kishori participated in Bageshwar Baba padyatra Day 9 | VIDEO: बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में जया किशोरी भी शामिल, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में जया किशोरी भी शामिल, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में जया किशोरी भी शामिल, देखें वायरल वीडियो

Jaya Kishori: धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में मशहूर कथावाचक जया किशोरी भी पहुंची, धीरेंद्र शास्त्री ने जया किशोरी का सम्मान किया और फिर पदयात्रा के लिए रवाना हुए। चिदानंद सरस्वती भी यात्रा में शामिल हुए, रिपोर्ट्स के अनुसार आज यात्रा रात्रि विश्राम गुप्ता रेजिडेंसी में होगा। सनातन हिंदू यात्रा का आज नौवां दिन है और 10 दिवसीय यात्रा का समापन 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद होगा। यात्रा में बाबा बागेश्वर को कई फेमस हस्तियों से समर्थन मिला। जैसे भोजपुरी सिंगर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव, हंसराज रघुवंशी, मनोहर लाल खट्टर, शिखर धवन और उमेश यादव।



English summary :
Jaya Kishori participated in Bageshwar Baba padyatra Day 9


Web Title: Jaya Kishori participated in Bageshwar Baba padyatra Day 9

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Hindu ReligionVrindavanMathurahanuman jiहिन्दू धर्ममथुराहनुमान जी