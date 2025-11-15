VIDEO: बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में जया किशोरी भी शामिल, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 15, 2025 20:48 IST2025-11-15T20:45:54+5:302025-11-15T20:48:32+5:30
Jaya Kishori: धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में मशहूर कथावाचक जया किशोरी भी पहुंची, धीरेंद्र शास्त्री ने जया किशोरी का सम्मान किया और फिर पदयात्रा के लिए रवाना हुए।
Jaya Kishori: धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में मशहूर कथावाचक जया किशोरी भी पहुंची, धीरेंद्र शास्त्री ने जया किशोरी का सम्मान किया और फिर पदयात्रा के लिए रवाना हुए। चिदानंद सरस्वती भी यात्रा में शामिल हुए, रिपोर्ट्स के अनुसार आज यात्रा रात्रि विश्राम गुप्ता रेजिडेंसी में होगा। सनातन हिंदू यात्रा का आज नौवां दिन है और 10 दिवसीय यात्रा का समापन 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद होगा। यात्रा में बाबा बागेश्वर को कई फेमस हस्तियों से समर्थन मिला। जैसे भोजपुरी सिंगर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव, हंसराज रघुवंशी, मनोहर लाल खट्टर, शिखर धवन और उमेश यादव।