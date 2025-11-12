Jammu-Kashmir: कुलगाम, सोपोर में सुरक्षा बलों का एक्शन, जमात-ए-इस्लामी के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: November 12, 2025 12:56 IST2025-11-12T12:56:13+5:302025-11-12T12:56:17+5:30
Jammu-Kashmir: जमीनी स्तर पर आतंकी तंत्र और उसके समर्थन ढांचे को ध्वस्त करने के निरंतर प्रयासों के तहत, जेईआई सदस्यों और उनके सहयोगियों के घरों और परिसरों पर प्रदेश में छापेमारी का क्रम तेज हो गया है। इसी क्रम में सैंकड़ों ठिकानों पर छापे मारे गए हैं।
पुलिस ने बताया कि पिछले चार दिनों के दौरान, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ओजीडब्ल्यू, जेकेएनओपीएस, पूर्व में मुठभेड़ों वाले स्थानों और सक्रिय और मारे गए आतंकवादियों के ठिकानों पर 400 से अधिक घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) चलाए गए हैं। इन अभियानों के दौरान जेकेएनओपीएस और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लगभग 500 व्यक्तियों से पूछताछ की गई है, जिनमें से कई को निवारक कानूनों के तहत जिला जेल मट्टन, अनंतनाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।
छापों के दौरान, आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, और कई जमात-ए-इस्लामी सदस्यों से पूछताछ की गई और आतंकवाद को सहायता देने वाले नेटवर्क का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया।
पुलिस का कहना था कि कुलगाम पुलिस आतंकवाद और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति पर अडिग है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी तत्व को जिले में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की अनुमति न दी जाए।
दूसरी ओर एक बड़े समन्वित अभियान में, सोपोर पुलिस ने बुधवार को पुलिस जिला सोपोर में कई जगहों पर सिलसिलेवार तलाशी अभियान चलाए, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) से जुड़े व्यक्तियों और परिसरों को निशाना बनाया गया।
जारी एक बयान में कहा गया है कि जिले भर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत, अन्य सुरक्षा बलों की सहायता से सोपोर, जैंगीर और राफियाबाद इलाकों में 25 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई।
यह छापेमारी विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं पर आधारित थी, जिसमें जेईआई से जुड़े तत्वों द्वारा विभिन्न मोर्चों पर अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के प्रयासों का संकेत दिया गया था।
बयान में कहा गया है कि अभियानों के दौरान, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और मुद्रित सामग्री सहित बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई और विस्तृत जांच के लिए जब्त कर ली गई। कई व्यक्तियों से गैरकानूनी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ये तलाशी अभियान सोपोर पुलिस की आतंकवादी अलगाववादी पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करने और उसके वैचारिक और तार्किक नेटवर्क को ध्वस्त करने की चल रही निवारक रणनीति का हिस्सा हैं।
सोपोर पुलिस ने पुष्टि की है कि इस तरह के अभियान निवारक और खुफिया जानकारी पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य शांति की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संगठन या व्यक्ति को स्थानीय आबादी का शोषण करने या मौजूदा सुरक्षा माहौल को बिगाड़ने की अनुमति न दी जाए।
बयान में कहा गया है कि सोपोर पुलिस प्रतिबंधित संगठनों और आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े सभी तत्वों के खिलाफ अभियान जारी रखने और पूरे जिले में स्थायी शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराती है।