जम्मू-कश्मीर: सोपोर में दो आतंकी ढेर, दो जवान जख्मी, पुलिसकर्मी की एके-47 लेकर फरार होने वाला अरेस्ट

जम्मूः उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले के हादीपोरा सोपोर इलाके में बुधवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। समाचार भिजवाए जाने तक सेना और पुलिस का एक एक जवान भी इस मुठभेड़ में जख्मी हो गए थे। जबकि दूसरी ओर जम्मू संभाग के जिला डोडा में पुलिसकर्मी से राइफल लेकर भागने वाले शख्स को एसओजी की टीम ने बुधवार को जंगली इलाके में धर-दबोचा है। एसओजी के जवानों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उसके पास से राइफल भी जब्त कर ली गई है। मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

#WATCH | Baramulla, J&K: Encounter underway between security forces and terrorists at Hadipora area of PD Sopore. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/P7TJfSa5FH

एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादीपोरा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की ओर तलाशी तेज की, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने मुठभेड़ में दो आतंकियों के मारे जाने और दो जवानों के घायल होने की पुष्टि की है।

One person has been arrested in connection with Reasi terror attack by Reasi Police, says J&K Police. pic.twitter.com/GSShuzIMof