Jammu and Kashmir: उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अब्दुल्ला को सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें जम्मू-कश्मीर में अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह पत्र केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के एक दिन बाद आया है। अब्दुल्ला को लिखे पत्र में सिन्हा ने कहा, "मुझे जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला से 11 अक्टूबर, 2024 का एक पत्र मिला है, जिसमें बताया गया है कि आपको सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है।"

उन्होंने कहा कि उन्हें जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा, माकपा सचिव जी एन मलिक, आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता और निर्दलीय विधायक प्यारे लाल शर्मा, सतीश शर्मा, मोहम्मद अकरम, रामेश्वर सिंह और मुजफ्फर इकबाल खान से भी पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने एनसी को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा, मुझे आपको जम्मू-कश्मीर सरकार बनाने और उसका नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है।

सिन्हा ने अपने पत्र में कहा, "जैसा कि अलग से तय किया गया है, मैं आपको और आपके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में शामिल होने के लिए आपके द्वारा अनुशंसित लोगों को 16 अक्टूबर, 2024 को सुबह 11:30 बजे एसकेआईसीसी, श्रीनगर में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाऊंगा।" उन्होंने कहा, "मैं इस अवसर पर आपको जम्मू-कश्मीर के लोगों के सर्वोत्तम हित में आपके प्रयासों में अत्यधिक उत्पादक कार्यकाल और सफलता की कामना करता हूं।"

उपराज्यपाल के दूत ने अब्दुल्ला को पत्र सौंपा और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और समय के बारे में उन्हें सूचित किया। उमर को 10 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुना गया था। उनके पिता और पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव में जीत के तुरंत बाद घोषणा की थी कि उनके उमर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।

Was pleased to receive the Principal Secretary to LG Manoj Sinha ji. He handed over a letter from the @OfficeOfLGJandK inviting me to form the next government in J&K. pic.twitter.com/D2OeFJwlKi