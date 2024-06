Jammu And Kashmir Lok Sabha Election Results 2024: बारामूला से उमर अब्दुल्ला ने स्वीकार की हार, निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद को दी बधाई

Jammu And Kashmir Lok Sabha Election Results 2024: लोकसभा चुनावों के मतगणना की गिनती जारी है। एक के बाद एक रुझान चुनाव आयोग द्वारा अपडेट किए जा रहे हैं। 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव हुए जिसके नतीजे आज शाम तक आ जाएंगे। मतगणना जारी ही है कि इस बीच जेकेएनसी के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट सामने आया है। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर की राजनीति का बड़ा चेहरा है इस चुनाव में नतीजे आने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। रुझानों को देखते हुए उमर ने हार मानते हुए निर्दलीय उम्मीदवार को जीत की बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा, "मुझे लगता है कि यह अपरिहार्य को स्वीकार करने का समय है। उत्तरी कश्मीर में जीत के लिए इंजीनियर राशिद को बधाई।"

"I think it's time to accept the inevitable. Congratulations to Engineer Rashid for his victory in North Kashmir..," tweets JKNC vice-president and Baramulla Lok Sabha candidate Omar Abdullah #LokSabhaElections2024