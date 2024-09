Jammu and Kashmir Election 2024: जम्मू-कश्मीर में मतदाताओं का जन सैलाब?, टूटेंगे रिकॉर्ड, पहले चरण में खूब बरसे वोट

Highlights Jammu and Kashmir Election 2024 Live Updates: पैडर-नागसेनी में 71.08 प्रतिशत और किश्तवाड़ में 67.58 प्रतिशत मतदान हुआ। Jammu and Kashmir Election 2024 Live Updates: शाम 6 बजे मतदान बंद होने तक मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ जाएगा। Jammu and Kashmir Election 2024 Live Updates: पहला चरण शांतिपूर्ण और स्थिर रूप से आगे बढ़ा था।

Jammu and Kashmir Election 2024 Live Updates: जम्मू कश्मीर में मतदाताओं का जो सैलाब पहले चरण के मतदान के दौरान देखने को मिला है उससे अब यह उम्मीद जगी है कि प्रदेश में आजतक के मतदान के सभी रिकार्ड तीन चरणों के उपरांत टूट जाएंगे। जम्मू कश्मीर में बुधवार को मतदान केंद्रों के बाहर पुरुष और महिलाएं, युवा और बुजुर्ग, कुछ चलने में असमर्थ और अन्य धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतार में खड़े थे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में पांच अगस्त 2019 को राज्य के दो टुकड़े करने और उसकी पहचान खत्म किए जाने की कवायद के बाद पहले विधानसभा चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण और स्थिर रूप से आगे बढ़ा था। दोपहर 3 बजे तक 50.65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी बताया कि जम्मू और कश्मीर के 24 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक 50.65 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया है, जहां आज विधानसभा के आम चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतारों को देखकर उत्साहित अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि शाम 6 बजे मतदान बंद होने तक मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, दोपहर 3 बजे तक कुल मतदान 50.65 प्रतिशत रहा।

केंद्र शासित प्रदेश के 24 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक सबसे अधिक मतदान प्रतिशत इंदरवाल में 72.20 प्रतिशत दर्ज किया गया, इसके बाद पैडर-नागसेनी में 71.08 प्रतिशत और किश्तवाड़ में 67.58 प्रतिशत मतदान हुआ। इस अवधि के दौरान डोडा पश्चिम में भी 66.75 प्रतिशत मतदान हुआ। कश्मीर वादी में पहलगाम क्षेत्र में सबसे अधिक 58.89 प्रतिशत मतदान हुआ।

इसके बाद डीएच पोरा में 55.14 प्रतिशत, कुलगाम में 50.75 प्रतिशत, डूरू में 50.50 प्रतिशत और कोकरनाग (एसटी) में 50 प्रतिशत मतदान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सबसे कम मतदान त्राल में 32.87 प्रतिशत दर्ज किया गया। केंद्र शासित प्रदेश के सात जिलों में फैले 24 निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदान हो रहा है।कश्मीर वादी के 16 विधानसभा क्षेत्रों में से पहलगाम में दोपहर 1 बजे तक सबसे अधिक 47.68 प्रतिशत मतदान हुआ, इसके बाद डीएच पोरा में 43.66 प्रतिशत, डूरू में 41.30 प्रतिशत और कोकरनाग (एसटी) में 41 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि त्राल में सबसे कम 26.75 प्रतिशत मतदान हुआ।

जम्मू क्षेत्र में, इंद्रवाल सीट पर दोपहर 1 बजे तक 60.01 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होने वाला है। अन्य दो चरण 25 सितंबर और 1 अक्तूबर को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्तूबर को होगी। विशेष रूप से, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया।

जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। उसके उपरांत यह पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें लोग स्थानीय समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए मतदान कर रहे हैं।

